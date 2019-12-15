EDHO 152.bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. Bölüm fragmanı izle… 15.12.2019 20:41

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 152. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 152.bölüm fragmanında "Eğer öfken kendine değil bana ise; kafana sıkacağım!" sözü dikkat çekiyor. İşte EDHO 152. bölüm fragmanı…

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 152. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 152.bölüm fragmanında "Eğer öfken kendine değil bana ise; kafana sıkacağım!" sözü dikkat çekiyor. İşte EDHO 152. bölüm fragmanı…