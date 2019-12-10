Bize ihanet eden Tufan! EDHO 151. yeni bölüm 10.12.2019 23:27

ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Tipi'nin "Ben hainin kim olduğunu biliyorum!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.