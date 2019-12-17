Hızır ilk hamlenin Tufan'dan gelmesini istiyor! EDHO yeni bölüm 17.12.2019 22:58

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yeni bölümde Hızır ilk hamlenin Tufan'dan gelmesini istiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.