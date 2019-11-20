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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 148. yeni bölümünde Hızır'dan baskın!

20.11.2019 00:56

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 148. yeni bölümünde silahlarını kaybeden Hızır, düşmanlarına karşı gücünü ve ortaklarına karşı itibarını da kaybetmemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini bilmektedir. Silahların olduğu deponun yerini Sınırsızlarla paylaşan bir hain olduğunu anlamakta gecikmez. Hızır, Altan ile birlikte hareket ettiğini öğrendiği Sevda'nın da peşinde! İşte EDHO'nun 148. bölümüne damga vuran baskın sahnesi...


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