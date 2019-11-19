ATV ekranlarında merakla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 148. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edilirken oğlunu Sınırsızların elinden kurtarmak isteyen Tufan onlara bilgi vermeye devam etti. Dikkat çeken bölümün bitmesiyle birlikte izleyiciler şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır.