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  • 19.11.2019 23:46
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 23:46

. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Hızır, Sevda ve Altan'a ne yapacak?

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Altan'ın planları karşısında Alparslan yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir aldı ve mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya sakladı. Son sahnede ise Hızır yaptığı planla Sevda ve Altan'a baskın düzenledi. İzleyiciler bölümün ardından . yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

ATV ekranlarında merakla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 148. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edilirken oğlunu Sınırsızların elinden kurtarmak isteyen Tufan onlara bilgi vermeye devam etti. Dikkat çeken bölümün bitmesiyle birlikte izleyiciler şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır.

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