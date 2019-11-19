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ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Altan'ın planları karşısında Alparslan yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir alıyor ve mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklıyor. Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam ediyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Heyecan dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 148. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır.

ALPARSLAN TEDBİRİNİ ALIYOR

Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır.

TUFAN OĞLUNU KURTABİLECEK Mİ?

Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir.

HIZIR İÇLERİNDE HAİN OLDUĞUNU ANLIYOR

Silahlarını kaybeden Hızır, düşmanlarına karşı gücünü ve ortaklarına karşı itibarını da kaybetmemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini bilmektedir. Silahların olduğu deponun yerini Sınırsızlarla paylaşan bir hain olduğunu anlamakta gecikmez.

SEVDA'NIN YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Mermiler üzerinden yapacağı planla hem düşmanını tuzağa çekmeyi hem de masaya ihanet eden kişiyi bulmayı amaçlayacaktır. Bir taraftan masasını kurtarmak için mücadele verirken diğer taraftan Altan ile birlikte hareket ettiğini öğrendiği Sevda'nın da peşine düşecektir.