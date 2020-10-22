Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 169. bölüm fragmanı yayınlandı! Alpaslan hangi yolu seçecek?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO 168. son bölümde Hızır'ın Alpaslan'a çektiği rest sonrası yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek. Yeraltı dünyasının korkusuz ismi Hızır Çakırbeyli ve ailesi, yeni bölümde yeni düşmanları ile mücadelesine devam ediyor. Amcasının ve ailesinin sırt dönmesi Alpaslan'ın davasından vazgeçmesine engel olacak mı? Alpaslan alemde isim mi olacak yoksa kendisine evladı Zeyno ile yeni bir hayat mı kuracak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 169. bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Hızır ve Alparslan arasında yaşananlar final sahnesinin dikkat çeken anları olmuştu. Yeni bölüm fragmanında da Çakırbeyliler ve Korkmazlar arasında savaş devam ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 168. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kaldı.Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetti. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bıraktı.

Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekledi. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kaldı. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verdi.

Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam etti. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan rehin düştü. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koştu. Ancak Hızır Çakırbeyli, Şahin Ağa tarafından getirilen Alpaslan'ı evden kovdu!