

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 168. yeni bölümünde aksiyon tavan yaptı. Dizide Alpaslan'ın Yaman'ın mekanını bastığı anlar geceye damgasını vurdu.



ALPASLAN, ŞAHİN AĞAYI TESLİM ALIYOR!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Alpaslan'ın Şahin Ağa'yı teslim aldığı sahne izleyiciler tarafından çokça konuşuldu. "Amcan hata yaptı" başlığıyla yayınlanan sahne geceye damgasını vurmayı başardı.





"BENİM AFFETTİĞİM BİRİNİN İNFAZ EMRİNİ VERME!

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır.



ALPASLAN'IN BAŞI BÜYÜK BELAYA GİRER

Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer.



FAÇALI'NIN BÜYÜK SIRRI

Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar. Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.