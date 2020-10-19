Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm Atv ekranlarında 20 Ekim Salı akşamı izleyicisi ile buluşacak. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Ozan Akbaba gibi başarılı oyuncu kadrosu ile 6 yıldır nefes kesen anlara sahne olan EDHO, 168. bölüm fragmanında neler oluyor?
EDHO 168. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Haşmet Façalı'nın şüpheli tavırları eşi Emine'nin durumun peşine düşmesine neden oldu. Haşmet Façalı'yı takip eden Emine, kocasının yanında genç bir kız görünce aldatıldığı düşüncesine iyice kaptırdı ve ikilinin yanına giderek Haşmet'e tokat attı. EDHO son bölümde yaşanan bu gelişme sonrasında, diziye yeni dahil olan genç oyuncu Gizem Arıkan'ın kim olduğu merak konusu oldu.
EDHO hayranları, sosyal medyada Gizem Arıkan'ın, Haşmet Façalı'nın kızı rolünde olduğu yönünde yorumlarda bulunuyor. Gerçek önümüzdeki bölümde ortaya çıkacak. Peki, Gizem Arıkan kimdir ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
GİZEM ARIKAN KİMDİR?
1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çeşitli tiyatrolarda rol alan güzel oyuncu, ilk oyunculuk kariyerine 'Aşkın 5 Hali' adlı film ile başladı. 'Organik Aşk' adlı filmle ününü pekiştiren genç oyuncu yönetmenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Kahraman Deniz'in 'Böyle Sever' isimli şarkısında rol alan Arıkan seslendirme çalışmalarında da bulundu. Artık EDHO kadrosunda göreceğimiz güzel oyuncu, son olarak Kanal D'nin 'Yaralı Kuşlar' dizisinde rol alıyordu.
EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır.
Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir.
Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.
Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.