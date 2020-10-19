Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm Atv ekranlarında 20 Ekim Salı akşamı izleyicisi ile buluşacak. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Ozan Akbaba gibi başarılı oyuncu kadrosu ile 6 yıldır nefes kesen anlara sahne olan EDHO, 168. bölüm fragmanında neler oluyor?

EDHO 168. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Haşmet Façalı'nın şüpheli tavırları eşi Emine'nin durumun peşine düşmesine neden oldu. Haşmet Façalı'yı takip eden Emine, kocasının yanında genç bir kız görünce aldatıldığı düşüncesine iyice kaptırdı ve ikilinin yanına giderek Haşmet'e tokat attı. EDHO son bölümde yaşanan bu gelişme sonrasında, diziye yeni dahil olan genç oyuncu Gizem Arıkan'ın kim olduğu merak konusu oldu.