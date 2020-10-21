Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok konuşulan sahne!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) son bölümüyle yine milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi. EDHO 168. bölümde aksiyon tavan yaptı. Gecenin öne çıkan olayları ise; Alpaslan'ın, Yaman Korkmaz'ın mekanını basması, İlyas'ın Şahin Ağa'nın hayatını kurtarışı ve son sahnede Hızır'ın Alpaslan'ı evden kovması üzerine Ceylan'ın sözleri olurken, Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ve beraberinde yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. son bölümü ile 20 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlandı. EDHO yeni bölümde Haşmet'in sırrını açıkladığı ve "Benim kızım..." başlığıyla yayınlanan sahne izleyiciyi ekranları başına kilitledi. Peki merakla beklenen EDHO 169. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO 169. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 168. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kaldı.Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetti. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bıraktı.
Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekledi. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kaldı. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verdi.
Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam etti. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan rehin düştü. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koştu. Ancak Hızır Çakırbeyli, Şahin Ağa tarafından getirilen Alpaslan'ı evden kovdu!
Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıktı.
Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, Façalı ailesinde yaşanan gelişme hem façalıları hem de Çakırbeylileri şoke etti.
FAÇALI'NIN KIZI DİDEM İLE AİLESİNİ TANIŞTIRMA SAHNESİ
EDHO son bölümde Emine'nin kendisini aldattığı kadınla birlikte Haşmet'i karşısında görmesi gergin anlara neden oldu. Ancak Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i tanıştırması üzerine herkes şoke oldu. Haşmet'in herkesten sakladığı kızı Didem'i ailesi ile tanıştırma sahnesinde Hızır Reis'in Ceylan'a dönerek, 'Vay arkadaş! Ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum, ha Ceylan?' sözleri geceye damga vurdu.
Hızır Çakırbeyli'nin EDHO dizisinde 3 farklı kadından 4 evladı bulunuyor. Ceylan'ın dünyaya getirdği Hızır Ali ise yıllar sonra Çakırbeyli ailesi ile bir araya geldi. O yıllardan bir sahneyi hatırlatan Oktay kaynarca, izleyiciyi gülümsetti...
EDHO SON BÖLÜM (168) İZLE - TIKLA