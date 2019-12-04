Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm tek parça izle! EDHO son bölüm full izle 04.12.2019 00:39

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana milyonlarca izleyicinin ilgisini çeken ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu akşam ortalık iyice karıştı. Haşmet'in Tipi tarafından öldürülüp öldürmeyeceğini merak edildiği son bölümde Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüştü. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.