Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm tek parça izle! EDHO son bölüm full izle

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana milyonlarca izleyicinin ilgisini çeken ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu akşam ortalık iyice karıştı. Haşmet'in Tipi tarafından öldürülüp öldürmeyeceğini merak edildiği son bölümde Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüştü. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 150. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar.
SINIRSIZLARIN ALTAN İLE ORTALIKLIĞI BİTİYOR MU?
Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir.
HAŞMET, EMİNE İLE GÖRÜŞÜYOR
Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür.
TİPİ, HAŞMET'İ BOĞMAYA ÇALIŞIYOR
Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır.
TİPİ HERKESİN SABRINI ZORLUYOR
Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır.
TUFAN ZOR DURUMDA
Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu düşünen masa üyeleri ise nasıl bir yanılgı içinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulanacaktır.
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