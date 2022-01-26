Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, tüm hızıyla devam ediyor. Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen ve 'ünlüler-gönüllüler' formatında gerçekleşen Survivor All Star, heyecanlı bölümleriyle nefes kesiyor.

Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken, birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekti. Özellikle son dokunulmazlık oyununda yer almamaları ve konseye de çıkmamaları tartışmalara neden olurken, programın sıkı takipçileri tarafından ortaya da çeşitli iddialar atıldı.

SURVİVOR ADEM-AYCAN VE SEMA NEDEN YOK?

Survivor 2022 All Star'da Adem-Aycan ve Sema'nın konseyde yer almaması ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Bu üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadığını ifade eden Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından yeni iddialar ortaya atıldı.

Peki Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok, elendi mi? Survivor Sema, Adem ve Aycan hastalandı mı, sakatlandı mı? İşte detaylar...

SURVİVOR ADEM, AYCAN VE SEMA NEDEN YOK?

Survivor All Star Ünlüler takımında yer alan Aycan, Adem ve Sema hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

Adem-Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandığı ve 7 günlük karantina sürecinde oldukları iddia edildi. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kimisi ise diskalifiye olup olmadıkları konusunda endişelendi. Özellikel Hakan Hatipoğlu'nun yaptığı diskalifiye açıklaması her şeye tuz biber oldu.

SURVİVOR ADEM DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Ayrıca Hakan Hatipoğlu'nun programda Adem ve diğer yarışmacılar hakkında yaptığı diskalifiye yorumu da dikkat çekti.

Konu hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Adem, Aycan ve Sema'nın sakatlık yaşayıp yaşamadığı da henüz kesinleşmiş değil.