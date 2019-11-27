Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm full izle! EDHO son bölüm tek parça izle 27.11.2019 00:23

ATV'de salı akşamları saat 20.00'de izleyicileri milyonları ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu akşam ortalık iyice karıştı. Heyecanlı sahnelerin yer aldığı bölümde Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşmayla oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atıyor. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım istiyor. Heyecan dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.