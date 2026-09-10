Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 16:47

TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

İstanbul'da kira yükünü azaltmak amacıyla hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecine ilişkin kriterler açıklandı. Başvurular 14 Eylül 2026'da başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, İstanbul'da daha önce duyurulan 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık sosyal konut vatandaşların kullanımına sunulacak.

Konutların piyasa rayicinin altında bedellerle kiraya verilmesi planlanırken, hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

KİMLER TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİNE BAŞVURABİLECEK?

Açıklanan kriterlere göre projeye başvuracak kişilerin 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve evli olmak da bulunuyor.

Projede hane geliri kriteri de uygulanacak. Buna göre hanenin aylık toplam gelirinin 100 bin liranın altında olması gerekiyor.

Başvuru sahibinin ayrıca en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerine kayıtlı bir konutunun bulunmaması şartı aranacak.

KONUTLAR 3 YILLIĞINA KİRALANACAK

Proje kapsamında hak sahiplerine tahsis edilecek konutların 3 yıllığına kiralanması planlanıyor.

Üç yıllık kiralama döneminin ardından konutların yeniden hak sahiplerine tahsis edilmesine ilişkin süreçte kura yönteminin uygulanması öngörülüyor.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konutun farklı ilçelerde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Konutların yer alacağı açıklanan ilçeler şöyle:

Ataşehir

Sancaktepe

Ümraniye

Üsküdar

Maltepe

Tuzla

Kartal

Başakşehir

Gaziosmanpaşa

Beyoğlu

Güngören

Arnavutköy

Kiralık konutların fiyatları ne kadar olacak?

Konutların kira bedellerinin bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında tutulacağı açıklandı.

Bakan Kurum'un açıklamasına göre başlangıç kira bedelleri konut tiplerine göre şöyle olacak:

1+1: 10 bin TL

2+1: 12 bin TL

3+1: 15 bin TL

4+1: 18 bin TL

İLK ETAPTA 1.071 KONUT

Projenin ilk etabında 1.071 kiralık konutun hak sahiplerine tahsis edilmesi planlanıyor.

İlk konutların teslim sürecinin de proje takvimine göre başlatılması bekleniyor. Hak sahiplerinin belirlenmesinde kura yöntemi kullanılacak.

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül 2026'da başlayacak.

Açıklanan şartları taşıyan vatandaşlar arasından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Konutların 3 yıllık süreyle kiraya verilmesi planlanırken, projenin İstanbul'daki yüksek kira baskısının azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Başvuru yöntemi, gerekli belgeler ve sürece ilişkin diğer teknik ayrıntıların TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak resmî duyurularla netleşmesi bekleniyor.