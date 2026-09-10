Merkez Bankası faiz kararında enflasyon mesajı: ''Ana eğilim geriliyor, enerji fiyatları risk oluşturuyor''
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu. Faiz kararının ardından yayımlanan metinde, son dönem verilerinin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtilirken yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.
Merkez Bankası, eylül ayı faiz kararında politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu, ancak karar metninde enflasyona ilişkin mesajlar öne çıktı. Merkez Bankası, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ettiğini bildirdi. Öte yandan yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Ekonomi