CANLI YAYIN
Geri
Merkez Bankası faiz kararında enflasyon mesajı: ''Ana eğilim geriliyor, enerji fiyatları risk oluşturuyor''

Merkez Bankası faiz kararında enflasyon mesajı: ''Ana eğilim geriliyor, enerji fiyatları risk oluşturuyor''

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu. Faiz kararının ardından yayımlanan metinde, son dönem verilerinin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtilirken yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.

Merkez Bankası, eylül ayı faiz kararında politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu, ancak karar metninde enflasyona ilişkin mesajlar öne çıktı. Merkez Bankası, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ettiğini bildirdi. Öte yandan yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Ekonomi

Bunlar da Var

Sarallar'dan Sedat Şahin'e tank delen roketli suikast hazırlığı! Cephanelik ele geçirildi: 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar'dan Sedat Şahin'e tank delen roketli suikast hazırlığı! Cephanelik ele geçirildi: 19 şüpheli tutuklandı
Kredi kartı limitinde reform: Bankalar 400 bin TL üstü limitleri yeniden inceleyecek
Kredi kartı limitinde reform: Bankalar 400 bin TL üstü limitleri yeniden inceleyecek
Kartal'da market alev alev yandı! Bina tahliye edildi
Kartal'da market alev alev yandı! Bina tahliye edildi
Dodurga’daki düğün soruşturmasında görüntülerden adreslere uzanan operasyon! 6 şüpheli yakalandı
Dodurga’daki düğün soruşturmasında görüntülerden adreslere uzanan operasyon! 6 şüpheli yakalandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle