Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 14:26

Merkez Bankası, eylül ayı faiz kararında politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu, ancak karar metninde enflasyona ilişkin mesajlar öne çıktı. Merkez Bankası, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ettiğini bildirdi. Öte yandan yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.