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Murat Kurum açıkladı: İstanbul kiralık sosyal konut başvuru şartları

Murat Kurum açıkladı: İstanbul kiralık sosyal konut başvuru şartları

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin başvuru şartlarını, kira bedellerini ve ilk etapta kiraya verilecek 1.071 konuta ilişkin detayları açıkladı. Başvurular 14 Eylül’de başlayacak.

İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin başvuru şartları ve kira bedelleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı projede ilk etapta 1.071 konut 3 yıllığına kiralanacak. Başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Daire tipine göre kira bedelleri 1+1 için 10 bin TL'den, 2+1 için 12 bin TL'den, 3+1 için 15 bin TL'den başlayacak; 4+1 konutlarda kira 18 bin TL'ye kadar çıkacak. Bakan Kurum'un proje ve başvuru şartlarına ilişkin açıklamaları haberimizdeki videoda.

TOKİ İstanbulda 1.071 sosyal kiralık konutu 3 yıllığına verecek! Bakan Kurum açıkladı: 1+1 10 bin, 2+1 12 bin, 3+1 15 bin
TOKİ İstanbul'da 1.071 sosyal kiralık konutu 3 yıllığına verecek! Bakan Kurum açıkladı: 1+1 10 bin, 2+1 12 bin, 3+1 15 bin
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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