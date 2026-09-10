Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 15:24 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 15:27

İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin başvuru şartları ve kira bedelleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı projede ilk etapta 1.071 konut 3 yıllığına kiralanacak. Başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Daire tipine göre kira bedelleri 1+1 için 10 bin TL'den, 2+1 için 12 bin TL'den, 3+1 için 15 bin TL'den başlayacak; 4+1 konutlarda kira 18 bin TL'ye kadar çıkacak. Bakan Kurum'un proje ve başvuru şartlarına ilişkin açıklamaları haberimizdeki videoda.