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Kredi kartı limitinde reform: Bankalar 400 bin TL üstü limitleri yeniden inceleyecek

Kredi kartı limitinde reform: Bankalar 400 bin TL üstü limitleri yeniden inceleyecek

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Kredi kartı kullanımında yeni bir dönem başlıyor. Müşterilerin gelir seviyesi ile mevcut borçluluk oranlarını incelemeye alacak olan bankalar, 400 bin lirayı aşan yüksek limitleri yeniden değerlendirecek. BDDK düzenlemesi kapsamında bankalara 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre verilirken, Faruk Erdem ve Cansın Helvacı A Haber ekranlarında sistemin kart sahiplerine etkilerini değerlendirdi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi

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