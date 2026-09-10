Kredi kartı limitinde reform: Bankalar 400 bin TL üstü limitleri yeniden inceleyecek
Kredi kartı kullanımında yeni bir dönem başlıyor. Müşterilerin gelir seviyesi ile mevcut borçluluk oranlarını incelemeye alacak olan bankalar, 400 bin lirayı aşan yüksek limitleri yeniden değerlendirecek. BDDK düzenlemesi kapsamında bankalara 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre verilirken, Faruk Erdem ve Cansın Helvacı A Haber ekranlarında sistemin kart sahiplerine etkilerini değerlendirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi