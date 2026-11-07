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İslam Memiş yeni hafta beklentilerini duyurdu: Gram ve ons altında yeni seviyeler açıklandı

İslam Memiş yeni hafta beklentilerini duyurdu: Gram ve ons altında yeni seviyeler açıklandı

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Finans analisti İslam Memiş, altın, gümüş ve döviz piyasalarına ilişkin yeni hafta değerlendirmelerinde orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirtti. Ons altında 4.000-4.200 dolar, gram altında ise 6.500-7.000 lira aralığına dikkat çeken Memiş; dolar, euro ve Fed’in faiz kararlarına dair öngörülerini paylaşarak yatırımcılara varlıklarını çeşitlendirme tavsiyesinde bulundu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi

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