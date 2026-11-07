İslam Memiş yeni hafta beklentilerini duyurdu: Gram ve ons altında yeni seviyeler açıklandı
Finans analisti İslam Memiş, altın, gümüş ve döviz piyasalarına ilişkin yeni hafta değerlendirmelerinde orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirtti. Ons altında 4.000-4.200 dolar, gram altında ise 6.500-7.000 lira aralığına dikkat çeken Memiş; dolar, euro ve Fed’in faiz kararlarına dair öngörülerini paylaşarak yatırımcılara varlıklarını çeşitlendirme tavsiyesinde bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi