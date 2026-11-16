İslam Memiş'ten 2027 piyasa ve petrol uyarısı: Yatırımcılar için zorlu ve manipülatif bir yıl olacak
Küresel ölçekteki jeopolitik belirsizlikler ve siyasi açıklamalar emtia fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petroldeki sert düşüşün pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdığını belirten İslam Memiş, 2027 yılı için yıllık ortalama 88 dolar beklentisinin telaffuz edildiğini ancak 100 dolar seviyesinin altında kalınmasının kritik olduğunu vurguladı. Memiş ayrıca, 2027'de yatırımcıları zorlu ve dalgalı bir sürecin beklediğine dikkat çekti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi