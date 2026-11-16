Bakan Bayraktar: Sivas ve Taşeli GES projeleri için 8 uluslararası bankadan finansman desteği

Emekli zammında gözler Ocak 2027'de: İki güçlü senaryo ve en düşük emekli maaşı tahminleri

TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu'nu açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26,5 oldu

Altın fiyatlarında sert gerileme: Gram altın en düşük seviyeyi gördü

2027 asgari ücret zammı: 3 farklı formül masada yeni rakam için 37 bin 901 TL iddiası

2027 asgari ücret zammı: 3 farklı formül masada yeni rakam için 37 bin 901 TL iddiası