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2027 asgari ücret zammı: 3 farklı formül masada yeni rakam için 37 bin 901 TL iddiası

2027 asgari ücret zammı: 3 farklı formül masada yeni rakam için 37 bin 901 TL iddiası

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Milyonlarca çalışan ve işverenin odaklandığı 2027 yılı asgari ücret süreci yaklaşırken kulislerdeki hareketlilik hız kazandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine güncellemesiyle birlikte zam senaryoları yukarı yönlü revize edilirken, yeni rakamın 37 bin 901 liraya ulaşabileceği yönündeki iddialar dile getiriliyor. Sürece ilişkin tüm gözler, aralık ayında çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun takvimine çevrilmiş durumda.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi

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