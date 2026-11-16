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Açıklamada, minibüste bulunan 10 yolcunun (1 çocuk) tamamının sağ olarak denizden çıkarıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, "Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Batuhan Yılmaz isimli şahsın sevk ve kontrolünde olan 10 BT 035 plakalı minibüs şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu araç denize düşmüştür. Araç şoförü vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle minibüste bulunan 1'i çocuk 10 yolcunun tamamı denizden sağ olarak çıkarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kazaya 3 araç ve 8 personelle müdahale etti.