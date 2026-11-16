Ayvalık’ta minibüs denize düştü! Şoför kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, 10 yolcu kurtarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsü denize düştü. Balıkesir Valiliği, kazanın minibüs şoförü Batuhan Yılmaz’ın direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Kazada şoför Batuhan Yılmaz hayatını kaybetti. Minibüste bulunan 1’i çocuk 10 yolcunun ise tamamı sağ olarak denizden çıkarıldı.
MİNİBÜS DENİZE DÜŞTÜ
Kazada, Batuhan Yılmaz yönetimindeki 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü, sürücünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak denize düştü.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kazaya 3 araç ve 8 personelle müdahale etti.
10 YOLCU SAĞ KURTARILDI
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle minibüste bulunan 1'i çocuk 10 yolcunun tamamı denizden sağ olarak çıkarıldı.
Valilik, yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ
Balıkesir Valiliği, kazaya ilişkin açıklamasında minibüs şoförü Batuhan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Valiliğin açıklamasında, "Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Batuhan Yılmaz isimli şahsın sevk ve kontrolünde olan 10 BT 035 plakalı minibüs şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu araç denize düşmüştür. Araç şoförü vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, minibüste bulunan 10 yolcunun (1 çocuk) tamamının sağ olarak denizden çıkarıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.