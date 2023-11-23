İstanbul'daki tüm marketlerin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi tarafından düzenlenen çalıştaya katılan tüm firmalar zincir marketlerin pazar günü kapanması için el kaldırdı. Kararın uygulanabilmesi için İTO ve Bakanlık tarafından onaylanması gerekiyor. Peki zincir marketlerin pazar günü kapanması mümkün mü? Hangi adımlar atıldı? Marketlerde yeni dönem mi? Marketler pazar günü kapatılacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı.

İşte Faruk Erdem'in açıklamalarından satır başları:

Esnafın da kendisini yenilemesi lazım. Çünkü insanlar markete gittiği zaman kolay alışveriş yapıyor. Her şeyi bir arada bulabiliyorlar. Bu yönde çok da önemli teşvikler yapıldı. Bakkal amcaların birleşerek küçük marketler olması yönünde adımlar atıldı. Koop Marketler için adımlar atıldı ve teşvikler verildi.

İnsanlar marketlerde kolay alışveriş yapıyor. Fakat esnafın bir itirazı daha var ki bunu haklı buluyorum. Markette cep telefonundan domatese kadar her şey var. Buna yönelik bir sınır getirilmesi gerekiyor. Bunun için adım atılması gerekiyor.

Küçük esnafı düşünecek hamleler de yapılmalı. Pazarların yine canlı kalması gerekli. Bunlar kolay işler değil. Perakende yasasını her 2 tarafı da koruyacak hatta tüketiciyi de koruyacak şekilde hazırlamak gerekir. Tüketci rahat hareket ettiği kolay alışveriş yaptığı yerleri seçiyor.

AVM'ler insanların Pazar günleri sosyalleştiği yerler arasında. Sadece buraya alışverişe gidilmiyor. Özellikle havalar soğuk olduğu zaman çoluk-çocuk aileler oraya gidip vakit geçiriyor. Burada yeme-içme durumları oluyor, çocuklar için eğlence alanları var.