Haberler Ekonomi Videoları Yükseldikçe yükseliyor... Yeni rekor geldi! Gram altın, Çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? |Video

Yükseldikçe yükseliyor... Yeni rekor geldi! Gram altın, Çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? |Video

Yükseldikçe yükseliyor... Yeni rekor geldi! Gram altın, Çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? |Video
07.06.2023 09:58

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 00:56
İkramiyeler ne zaman yatacak?...
Ekonomi 06:12
Zamlar netleşiyor!
Ekonomi 02:40
Ev hanımlarına 12.805 TL maaş...
Ekonomi 05:50
Memura ve emekliye yeni maaş:...
Ekonomi 03:36
Çalışan annelere dev destek!
Ekonomi 02:58
17 ayın en düşük seviyesi!...
Ekonomi 01:47
İlk iş maaşlar kiralar ve...
Ekonomi 02:53
2. el otomobil piyasasında...
Ekonomi 02:00
'Yarısı Bizden' kampanyasında...
Ekonomi 03:39
Büyüme rakamları açıklandı
Ekonomi 03:08
İslam Memiş seçim sonrası...
Ekonomi 00:55
Yapılandırmada süre uzatıldı!...

Gram altında ise dolar/TL kurunda yeni zirvenin görülmesiyle 1445 TL ile rekor kırıldı. Peki;  Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte güncel - canlı altın fiyatları...

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA