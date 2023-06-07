Gram altında ise dolar/TL kurunda yeni zirvenin görülmesiyle 1445 TL ile rekor kırıldı. Peki; Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte güncel - canlı altın fiyatları...
Gram altında ise dolar/TL kurunda yeni zirvenin görülmesiyle 1445 TL ile rekor kırıldı. Peki; Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte güncel - canlı altın fiyatları...
Gram altında ise dolar/TL kurunda yeni zirvenin görülmesiyle 1445 TL ile rekor kırıldı. Peki; Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...