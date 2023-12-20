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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 12:04 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 12:25

Yeni Basılan 5 TL Videosu İzle! 💰 Yeni çıkan 5 TL Basım Aşaması Görüntülendi! 🕵🏼‍♂️ İşte Hatıra 5 TL'lik Madeni Para! ▶️

İstanbul Beşiktaş'taki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, günde ortalama 3 milyon adet madeni para üretimiyle dikkat çekiyor. Son gelişmelere göre, Darphane geçen ay madeni beş lira üretimine başladı. Yeni madeni 5 liraların toplamda 100 milyon adet tedavül hatıra baskısı yapılması planlanıyor. Bu yeni madeni paraların ekonomiye ve toplumun günlük hayatına etkileri, koleksiyonerler ve vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırıyor. İşte Hatıra 5 TL'lik Madeni Para...

İstanbul Beşiktaş'taki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde günde ortalama 3 milyon adet madeni para basılıyor. Son günlerde tartışılan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paraların basın aşaması da görüntülendi.

Darphane yetkililerinin verdiği bilgiye göre, madeni 5 liraların üretimi geçtiğimiz aydan beri yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği onay akabinde madeni 5 lira üretimine başlandı. Darphanede 100 milyon adet hatıra para mahiyetinde, tedavül hatıra para mahiyetinde baskı yapmayı planlandığı öğrenildi.

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