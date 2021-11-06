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Yaprak deyip geçmeyin! Kilosu 1500 TL! Dünyaya ihraç ediliyor

Yaprak deyip geçmeyin! Kilosu 1500 TL! Dünyaya ihraç ediliyor
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Hatay'da ormanlardan elde edilen binlerce ton defne yaprağı ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Defne yaprağının kilosu ise bin 500 lira. İşte kilosu 1500 TL'den satılan defne yaprağının ayrıntıları...

Ekonomi Videoları

Hatay Samandağ'a bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde vatandaşlar, defne yapraklarını toplayarak geçimini sağlıyor.

Mahalleli tarafından 7 kilometre mesafedeki Musa dağından toplanan defne yaprakları, kurutma ve ayıklama işlemlerinden sonra balyalanarak dünyanın pek çok ülkesine yollanıyor.

"MEYVESİNDEN HEM DE YAPRAĞINDAN YAĞINI ELDE EDEBİLİYORUZ"

Defne ağacından yaprakları toplayan Cengiz Keser, "Biz Defne ağaçlarının diplerini veya etraflarını toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Defne ağacının hem meyvesinden hem de yaprağından yağını elde edebiliyoruz. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Geçmişte bizim büyüklerimiz yapıyordu. Bizden sonra çocuklarımız yapacak" dedi.

"KİLOSU BİN 500 TL"

Toptancı Ahmet Yüksel ise, "Şuan Defne yaprağının kilosu bin 500 TL. Yaprak veya dal fark etmiyor. Önceden bin TL idi bu yıl fiyatı arttı. Defne ağacının birincisi baharat olarak ikincisi ise yağ olarak kullanılıyor. Bu köylünün geçim kaynağı. Defne Ağacını yaprakları Almanya, İsveç, Hollanda ve Amerika'ya ihraç ediliyor" dedi.

İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Yüksel, Defne yaprağından bir çok ürün elde edildiğini belirterek, bunların başında ilaç ve kozmetik ürünler geldiğini kaydetti. Yüksel, "Biz bunları buradan aldıktan sonra fabrikaya gönderiyoruz. Orada işlemlerinden sonra tekrardan yaprak hale getirilip farklı ülkelere ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

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