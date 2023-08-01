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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023, 08:38 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 09:04

Yapılandırma süresi uzatıldı! | VİDEO

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada; sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı kurum tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği belirtilerek, "Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasına dayanılarak 03 Ağustos 2023 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır. Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir" denildi.

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