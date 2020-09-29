Uzmanlardan Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi: Dünyaya meydan okuma

29.09.2020 12:10

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritasını açıkladı. Bakan Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendiren uzmanlar asıl amacın istihdam yaratarak büyüme olduğunu söyledi.

A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi programında iki noktaya dikkat çekti.

Erdem, "Programın temel noktalarından biri istihdam yaratarak büyüme" ifadelerini kullandı. Erdem, 'Sayın bakanın bütün açıklamasına baktığınız zaman iki şeyi öncelediğini görüyoruz. Bir büyüme. İki istihdam. İstihdam yaratarak büyümeden bahsetti. İhracaata dayalı, teknoloji alt yapısı olan üretim şeklinde özetledi. Sayın bakan pandemide alınan önlemleri de özetlemiş oldu. Yaklaşık 500 milyar liralık direkt destekten bahsetti. Çarpan etkisi ile 1 trilyon lirayı da aşmış durumda" şeklinde konuştu.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ise "Bu program dünyaya meydan okuma anlamına geliyor" dedi. Doğaner, "Dünya sıkıntılı bir pandemi dönemi yaşadı. Bu dönemde Türkiye ekonomisi pozitif ayrıştı. 'Bundan sonraki dönemde biz dünyaya bir meydan okuyacağız'ın açıklaması aslında bu." ifadelerini kullandı.

YEP'TE NELER VAR?

"18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi destek ve 3,6 milyar liralık işsizlik ödeneği yaptık." diyen Bakan Albayrak, salgında açıklanan destek paketlerinin toplam büyüklüğünün 494 milyar lira ile mili gelirin yüzde 10'una ulaştığını belirtti.

"Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temalarını; 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik." şeklinde konuşan Albayrak, şunları söyledi:

"Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli gerilemesini ve dönem sonunda yüzde 3,5 olmasını bekliyoruz."

Finansal piyasalarda stratejik reformlar yoluyla tasarruflarımızın artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin desteklenmesi, finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi ve finansal sistemin sermaye piyasası ayağının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır."

BÜYÜME HEDEFİ 2021 İÇİN YÜZDE 5,8 OLDU

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 oldu.

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8, 2022 için yüzde 6, 2023 için yüzde 4,9 oldu.