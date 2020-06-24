A Para canlı yayınına katılan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, ekonomilerde toparlanma ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kaya, IMF’nin (International Monetary Fund) Türkiye tahmininde yanıldığını ifade ederek, “IMF, Türkiye'nin 2020 yılında %5 küçüleceğini öngörmüştü, Türkiye bunun böyle olmadığını ispatladı” dedi.
Uzman isimden IMF'nin küresel büyüme tahminiyle ilgili flaş açıklama: Türkiye tahmininde yanıldı
24.06.2020 19:09
- Uzman isimden IMF'nin küresel büyüme tahminiyle ilgili flaş açıklama: Türkiye tahmininde yanıldı
- Hasarı saklayan galericiyle ilgili mahkemeden emsal karar: 45 bin liralık bedel indirimi
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven endeksi açıklaması
- Altında rekor üstüne rekor! Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isimden flaş uyarı!
- İşte güvenceli esnek mesai! Kıdem tazminatı hakkı, işçi lehine düzenlenecek
- Bakan Ersoy duyurdu! Havaalanlarında yeni dönem!
- Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Beklenti anketinden 25 puan çıktı
- Mehmet Muş açıkladı: Tahşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımlar ağırlaşacak | SON DAKİKA HABER
- SON DAKİKA: Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul mesajı: Türk varlıklarına ve şirketlerine inanan kazanacak | A para Ekonomi Videoları
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisine başvuru sayısını açıkladı
- SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bankacılık sektörü eski alışkanlıklardan kurtulmalı
- Antalya'da turist gibi tatil yalan Bild Muhabiri yazdı: Türkiye salgına karşı eksiksiz önlemler aldı