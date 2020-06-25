'V' tipi büyüme nedir? Ekonomide mali disiplin nasıl sağlandı? Faruk Erdem A Haber'de açıkladı

25.06.2020 00:15

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Yapılan hamlelerle ekonomide çarkların hızla döndüğünü belirten Faruk Erdem "'V' tipi büyüme nedir?" sorusunun yanıtını verirken Türkiye'nin ekonomide nasıl mali disiplin sağladığını grafiklerle anlattı. İşte Erdem'in o açıklamaları...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Yapılan hamlelerle ekonomide çarkların hızla döndüğünü belirten Faruk Erdem "'V' tipi büyüme nedir?" sorusunun yanıtını verirken Türkiye'nin ekonomide nasıl mali disiplin sağladığını grafiklerle anlattı. İşte Erdem'in o açıklamaları...