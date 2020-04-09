Ücretsiz izne çıkartılan işçiye maaş desteği nedir? İşte 10 adımda ücretsiz izne maaş desteği... | Video 09.04.2020 10:26

Hükümet, Coronavirüs salgını ile mücadelede vatandaşın mağdur olmaması için aldığı önlemlere ve hayata geçirdiği uygulamalara her gün yenilerini ekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara da maaş desteğinin İŞKUR aracılığıyla yapılacağını açıkladı. Peki, Ücretsiz izne çıkartılan işçiye maaş desteği nedir? Ücretsiz izne çıkartılan işçinin maaş desteği alması için yapılması gerekenler nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yapılması gereken 10 adımı anlattı. İşte ayrıntılar...