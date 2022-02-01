Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan "enflasyonla mücadele" mektubu

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye 'Açık Mektup' gönderdi. Mektupta, tüketici enflasyonunun 2021 yılı sonunda yüzde 5 hedefi etrafında belirlenen belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilerek, "Fiyat istikrarını sağlayacak ve sürdürecek adımların başarısı için ekonomi politikaları arasındaki uyum ve toplumsal mutabakatın mümkün olan en geniş tabanda oluşturulması gereklidir. Bu bağlamda, sürdürülebilir fiyat istikrarı için başarı potansiyeli her zamankinden fazladır. Mali disiplin duruşunun enflasyonla mücadeleye verdiği desteğin yüksek olması beklenmektedir" denildi.