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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 16:41 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 16:59

TÜİK Kasım ayı enflasyonunu açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: ''Cesaret verici!''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşü "cesaret verici" olarak değerlendirdi. Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." dedi. Şimşek, kasım ayındaki çekirdek enflasyondaki düşüşün, C endeksindeki aylık artışlardaki zayıflamayı işaret ettiğini belirtti ve yıllıklandırılmış çekirdek enflasyonun hedeflerle uyumlu olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu bildirerek, "Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, söz konusu oranın eylül ayında yüzde 5,28, ekim ayında yüzde 3,72 ve kasım ayında yüzde 1,96 olduğuna işaret etti.

Şimşek, bu oranların, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ettiğini belirterek, "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon, hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.

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