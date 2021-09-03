TÜİK ile TEFE TÜFE ağustos enflasyon oranları belli oldu!

Eylül ayının ilk haftasında vatandaşlar tarafından ağustos ayı enflasyon rakamları merak edilerek araştırılıyor. Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketinin açıklanmasının ardından piyasalar TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamaya odaklanmıştı. Bu kapsamda her ay düzenli olarak paylaşılan enflasyon verilerinde gözler ağustos ayı rakamlarına çevrildi. TÜİK milyonlarca kişinin beklediği ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, Ağustos ayı TÜİK enflasyon rakamları ne oldu? İşte detaylar!

Ağustos ayı TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu? TÜİK ile TEFE TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Temmuz ayı enflasyon verileri ekonomideki gelişmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyordu. TÜİK tarafından ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık en düşük artış %1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, %7,47 ile giyim ve ayakkabı ve %10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %22,91 ile ev eşyası ve %21,76 ile ulaştırma oldu.