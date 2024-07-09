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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024, 15:07 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024, 15:09

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'dan flaş enflasyon açıklaması: "Dünyada nasıl hesaplanıyorsa Türkiye'de de öyle hesaplanıyor"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında enflasyon sepetindeki madde fiyatlarının neden açıklanmadığı, diğer kuruluşlarca yayımlanan endeksler ile farklılıklar, fiyat artışlarına etki eden faktörler gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çetinkaya, dünyada enflasyon nasıl hesaplanıyorsa Türkiye'de de öyle hesaplandığını belirterek, "TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) arasında oluşan fark da sadece Türkiye'ye özgü değil." diye konuştu.

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