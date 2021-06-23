Trafik sigortasında değişiklik! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! İndirim 1.626 lira...

Ve değişti... Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! İndirim 1.626 lira... yüzde 0.75'e düşürüldü! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında iki önemli değişiklik yapıldı. İSAD (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) Onursal Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranını yarı yarıya düşürüldüğünü söylemişti. Yani böylelikle trafik sigorta fiyatları da illere göre farklılık gösteriyor. İşte en pahalı ve en ucuz fiyatlı iller... Kanunlar tarafından yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasını yaptırmanız zorunludur. Aksi taktirde Trafik sigortası geciktirme ya da yaptırmama cezası ödemek zorunda kalırsınız. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem amlı yayında aktardı.

Ve değişti... Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! İndirim 1.626 lira... yüzde 0.75'e düşürüldü! Milyonlarca taşıt sahibini çok yakından ilgilendiriyor. Harekete geçildi ve yeni senede maliyet değişiyor. 1626 lira olacak. Azami fiyat İstanbul'da. En düşüğü ise 1.457 lira... Trafik sigortasında önemli iki farklılık yapıldı. Sigorta maliyetinde indirime gidilirken, sermayesi noksan olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma engellemesi getirildi. Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki maliyet çoğalışı yüzde 0.75'e düşürüldü. Böylece her şehirdeki taşıt sigortası için değişik maliyet çıkıyor. Zorunlu trafik sigortasını düzenli olarak yaptıran araç sahipleri, kusurlu oldukları trafik kazalarındaki ortaya çıkabilecek maddi sorumluluklardan kurtulur ve karşı tarafın aracında ortaya çıkan maddi hasarlar da karşılanır.

İSTANBUL, HAKKARİ ARASINDA 169 LİRA



Yapılan düzenli artışlarla yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak.

Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lira olacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak.

En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lira alarak belirlendi. Küçük illerde 2'den fazla kaza yapan ve 1'inci basamakta bulunan otomobiller için 3 bin 643 lira prim ödenecek.

İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark kaza yapan araçlarda 412 lira olacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olarak tespit edildi.

Kaza yapmayan araçlarda İstanbul'da sigorta primi 894 liraya çıkacak. Kaza yapmayan araçlarda büyük şehirler ile küçük şehirler arasındaki fark sadece 93 lira yani her zamanki gibi daha az olacak.



EN PAHALI SİGORTA OTOBÜSTE



En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak.



Çok kaza yapan taksilerde de en yüksek fiyat İstanbul'da 10 bin 521 lira olarak uygulanacak. En pahalı çekici sigortası 19 bin 58 lira ile yine İstanbul'da ödenecek.

En ucuz sigorta ise 165 lira ile uzun süre kaza yapmamış traktörler için uygulanacak. En ucuz motosiklet sigortası 327 lira olarak belirlendi.

ZORUNLU GTRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu trafik sigortasını düzenli olarak yaptıran araç sahipleri, kusurlu oldukları trafik kazalarındaki ortaya çıkabilecek maddi sorumluluklardan kurtulur ve karşı tarafın aracında ortaya çıkan maddi hasarlar da karşılanır. Karşı araçta yer alan sürücü kişi ve yolculardaki bedensel zararlarda trafik sigortasının teminatı kapsamında olur. Hastane masrafları ve ölüm gibi ciddi durumlar ortaya çıktığı zaman kusurlu olan şoförün ödemekle yükümlü olduğu maddi tazminatlar da zorunlu trafik sigortası tarafının teminatları arasındadır.

Kanunlar tarafından yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasını yaptırmanız zorunludur. Aksi taktirde Trafik sigortası geciktirme ya da yaptırmama cezası ödemek zorunda kalırsınız. Trafik sigortasını yaptırmayı ertelemeniz para ve zaman kaybına uğramanıza da sebep olur. Bu sebeple, sigorta yenileme işlemini de düzenli olarak takip etmelisiniz.

Trafik sigortasına ait olan poliçe süresi 1 yıl ile sınırlıdır. Sigorta poliçesinin her yıl yenilenmesi kanunlar tarafından zorunludur. 1 yıl geçerli olan poliçenin, poliçe bitim süresine kadar tekrar yenilenmesi gerekir. Trafik sigorta poliçesi için ortaya çıkan yeni uygulamalardan sonra sigorta şirketleri için prim ve teminatlar konusunda serbestlik söz konusu oldu. Sigorta şirketleri, trafik sigortasının prim ücretlerini belirlerken aracın türü, ticari olup olmadığı, yer aldığı il gibi şartlara bakarak değiştirebilir. Ayrıca sigorta şirketleri primler için taksit de uygulayabilir.