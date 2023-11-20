Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi beklenen yeni torba yasa, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düzenlemeler içermesiyle büyük bir beklenti yaratıyor. Emeklilerin zam oranlarından esnafın Bağ-Kur prim avantajına, ev kadınlarının erken emekliliğinden taşeronların statüsüne kadar geniş bir yelpazede konuların bu yasada ele alınması bekleniyor.

EMEKLİLERE İKİLİ ZAM FORMÜLÜ



Yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşı Ocak ayında enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı bekliyor. 6 aylık enflasyonun, OVP'deki yüzde 65 oranındaki yıl sonu oranına göre yüzde 38 civarında çıkması bekleniyor.

Buna göre SSK ve BağKur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 38 memur emeklilerinin ise yüzde 49 civarında olacak. Ancak buna ilaveten çıkartılacak yasa ile bir refah payı eklenmesi ve artış oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bunların dışında yapılacak düzenleme için iki formül bulunuyor. Birincisi kök maaşı taban maaşın altında olan emekliler için kademeli bir seyyanen artış yapılması. İkincisi ise 7.500 TL olan taban maaşın 10 bin lira ve üzerine çıkartılması.





MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci dereceye gelen memurların ek göstergesinin 3600'e çıkartılması da torba yasada olması beklenen düzenlemeler arasında. Böylece memurların emekli maaşlarında 3 bin liraya kadar ikramiyelerinde ise 85 bin lirayı bulacak artışlar meydana gelebilecek.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

Yaklaşık 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren Bağ-Kur prim indirimi de bu torba yasaya yetişecek konular arasında. Şu anda 9 bin gün yani 254 yıl prim ödemesi gereken esnaf bu yasadan sonra 7200 gün ile emekli olabilecek. Böylece 1800 gün yani 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı yakalamış olacak. Yasada bir değişiklik olmaz ise şu anda bu yasadan sadece Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı olan ve basit usulde vergilendirilen küçü esnaf yararlanacak.





EV KADINLARINA EMEKLİLİK YOLU

Torba yasada olması beklenen bir başka düzenleme ise ev kadınlarına yapılacak sosyal güvence desteği ve emeklilik yolunun açılması. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte devreye alınacak destek isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini oluşturuyor. Mevcut asgari ücrete göre bu miktar da aylık 1.430 lirayı buluyor. Yine çocuk sayısına göre annelere ve ev kadınlarına yıpranma benzeri bir erken emeklilik imkanını verilmesi de gündemde.





YENİ EVLENENLERE KREDİ MECLİS'TE

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz 150 bin lira kredi verilecek. Pilot uygulama depremin yaşandığı illerde başlayacak. 2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 4 madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.





TAŞERONLAR BEKLİYOR

Torba yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. Daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir.