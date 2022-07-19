10 ilde yeni TOKİ projeleri! Başvurular başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 11 ildeki yeni konut projeleri için başvuruları yarın itibariyle açıyor.

TOKİ 2022 YENİ PROJELERİ;

Aksaray- Ağaçören,

Bolu – Seben,

Çorum – Merkez,

Elazığ – Cumhuriyet mahallesi,

Bursa – Yenişehir,

Çankırı Şabanözü,

Elazığ – Merkez,

Erzincan – Tercan,

Hatay – Belen

Yozgat – Çandır illerinde yer alıyor.

AYDA 2000 TL'YE 3+1 2+1 DAİRELER!

TOKİ, kuralı satış, talep projesi, açık artırma ve şehit ve gazi ailelerine özel konutlar üretiyor. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen İdare, aylık taksitleri de günümüz kiralarının oldukça altında tutuyor.

TOKİ'nin 10 ildeki yeni konut projeleri 18 Temmuz Pazartesi itibariyle başvuruya açılıyor. Yukarıda belirtilen illerde yaşayan kişiler, başvuru şartlarını karşılıyorlarsa 1000 – 2000 TL arasında ile göre değişen başvuru bedellerini Ziraat Bankası ya da Halkbank şubelerine yatırarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Projede en ucuz dairelerden biri, Hatay – Belen için bulunuyor. Bu projede aylık 2 bin 52 lira taksit ödeyerek 180 ayda ev sahibi olabilirsiniz. Yüzde 10 ila 25 arasında değişen peşinat bedelleriyle ilk etapta 40 bin TL ödeyebilir ve geri kalanı 2 bin lira taksitlerle karşılayabilirsiniz.

TOKİ tarafından üretilen evlerin metrekareleri de oldukça tatmin edici oluyor. Genellikle 2+1 daireler için 70 m2, 3+1 daireler için ise net alan 81 m2 olmaktadır.

TOKİ 2022 BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NELER?

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 11.500 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 2022



-Kimlik Fotokopisi,



-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

-Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),



-Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,



İbraz edeceklerdir.

TOKİ BİR EVDEN İKİ KİŞİ BAŞVURABİLİR Mİ?



Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi? Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir.

TOKİ EVLERİ KİME ÇIKAR?



Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000 TL olması gerekmektedir.)

TOKİ EV ALIMI NASIL OLUYOR?



Bunun için kişiler konutlara başvuru yaparlar ve yapılan kurayla başvuru yapan kişiler arasında ev sahibi olacak kişiler seçilir. Sonrasında ise Toki kurasında ismi çıkan kişileri 20 yıla kadar olan vadelerle ev sahibi olurlar. Toki'den ev almak isteyenlerin belirlenmiş olan gelir vs. gibi şartları taşımaları gerekir.

TOKİDEN HERKES EV ALABİLİR Mİ?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından inşa edilen konutlardan konut sahibi olma imkanı bulunmayan yoksul, alt, dar ve orta gelir grupları faydalanabiliyor.

TOKİ ORTA GELİR BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak (Eşi vefat etmiş olan dul kadınlar için bu şart geçerli değildir.) Aylık aile gelirinin en fazla 10.000 TL olması (10.000 TL'lik toplam gelire çocuklar üzerinden alınan yardımlar da dahildir. Ayrıca bu tutar, İstanbul ili için 11.500 TL olarak belirlenmiştir.)

TOKİ EVLERİ BORCU BİTMEDEN SATILIR MI?

TOKİ yetkilileri bu soruyu şu şekilde yanıtlıyor; "Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir.

TOKİ TAPUSU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Banka tarafından istenen belgeler alıcılar tarafından bankaya teslim edildikten sonra banka personeli Tapu Müdürlüğü'ne müracaat ederek, bir gün için randevu alınır ve konut alıcısı ya da vekili belirlenen günde Tapu Müdürlüğü'ndeki imzaların ardından tapusunu alır.

TOKİ ORTA GELİR GRUBU EVİ KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?



Öncelikle Toki'nin orta gelir grubundan konut alan kişiler dairelerini kiraya verebiliyor. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiralama yapılıp yapılamıyacağı TOKİ tarafından belirlenmektedir. Yani kısaca alınan konut alt gelir grubu değilse kiraya verilebiliyor.

TOKİ SABİT TAKSİT NE DEMEK?



Hak sahipleri, satış fiyatının %10'unu peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık %0,49 vade farkı oranı ve 240 ay vadeyle sabit taksit ile ödeyecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ TAPU MASRAFLARI NE KADAR TUTUYOR?



Tapu harcı yada başka bir ifade ile tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için tapuda beyan edilen satış bedelinin yüzde 4'ü olarak hesaplanan harçtır.

TOKİ BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Hesabınıza giriş yaptıktan sonra "Hizmet" listesinde TOKİ'yi bulmanız gerekiyor. Buradan "Taksit ödeme planı sorgulama" ekranına tıklayarak sözleşme listesi tablosunu görebilirsiniz ve tüm ödeme bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

TOKİ TAPU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



TOKİ tapu işlemleri nelerdir? TOKİ konutlara başvuru şartları, kişinin gelir düzeyine ve ilgili gelir kesime göre yapılan proje tipine göre değişkenlik gösteriyor. TOKİ konutlarına yapılan başvurular sonrasında hak sahibi olarak belirlenen kimselerin tapuları, TOKİ'ye olan borcunun bitmesi halinde veriliyor.

2022 TOKİ İZMİR BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİİ 2. ETAP 474 KONUT VE 63 DÜKKAN

İZMİR - KEMALPAŞA

Satış Kategorisi: Şehit Yakını ve Gazi, Engelli, Normal

Başvuru Dönemi: 25.07.2022

Kura/Açık Artırma: Tarihi 05.08.2022

2022 SİVAS TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



TOKİ Sivas Yenimahalle başvuruları 5 Ağustos'ta başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Sivas Merkez Yenimahalle projesi için başvuru dönemi 5 Ağustos'ta başlıyor.

TOKİ EVLERİ PEŞİNAT NE KADAR?



Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 10'u peşin 96 ay (8 yıl) vadeli, %15 peşin 108 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin 120 ay (10 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.)

TOKİ EVLERİ KAÇ YILDA TESLİM EDİLİR?



TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.

TOKİ TAKSİDİ KAÇ AY ÖDENMEZ?



Konutumun geri ödemelerini geciktirirsem sıkıntı yaşar mıyım? İki taksit ve üzerinde ödeme yapmayan konut alıcılarına iki adet ihtarname gönderilir, 30 günlük süre dolduktan sonra Banka aracılığıyla İdaremize tüm dosyaların gönderilmesiyle beraber yasal işlem süreci başlatılır.

TOKİ PARA İADESİ ATM'DEN ALINIR MI?



Kura sonucu hak sahibi olamayan vatandaşlar Ziraat Bankası ATM'lerinden veya şubelerden iade işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.