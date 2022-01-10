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TOKİ duyurdu! İstanbul 2022 konut satışı başladı! Başakşehir Kayabaşı evleri için başvuru nasıl yapılır! TOKİ telefon iletişim numarası

TOKİ duyurdu! İstanbul 2022 konut satışı başladı! Başakşehir Kayabaşı evleri için başvuru nasıl yapılır! TOKİ telefon iletişim numarası
10.01.2022 10:44

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2022 yılının Ocak ayının ilk günlerinde Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendirecek bir haber geldi. Kurum kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. TOKİ resmi internet sitesinden yaptığı son duyuruda, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 1. etap 652 adet konut, 2. etap 794 adet konut ve 753 konut projeleri satış duyurusu/ön bilgilendirme formunu paylaştı. 10 Ocak 2022-21 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak başvurular Halk Bankası'na 2.000 TL başvuru bedeli yapılıyor. Başvurunuz olumsuz neticelenirse ödediğiniz başvuru bedeli hesabınıza geri yatırılıyor. Peki; TOKİ evleri için başvuru nasıl yapılır? TOKİ telefon numarası nedir? TOKİ iletişim numarası nedir? Başvuru fiyatları ve şartlar neler? İşte detaylar...

Ekonomi Videoları

Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor! TOKİ evlerde şenlik havası yaratacak fırsat başladı! %25 peşinat veren sıfır daireyi kapıyor. TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.882 TL taksitle yeni yıla ev sahibi olarak girebilirsiniz! Başvurular 10 Ocak'ta başlıyor. TOKİ İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yeni dairelerin satışa sunulacağı tarihi açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır" denildi.

İşte konut satış/ödeme bilgileri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.

Başvuru tarihleri: 10 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022
Başvuru Bedeli: 2.000-TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası'nın İstanbul İli Şubeleri ve e-devlet aracılığı ile (e-devlet başvuruları 20 Ocak 2022'de sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 1+1
Kura Tarihi: 02 Şubat 2022

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Başakşehir Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 09 Şubat 2022 – 18 Şubat 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 24 Şubat 2022 – 25 Şubat 2022

Başvurular tek kategoride kabul edilecektir;

* Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Detaylı satış fiyat ve koşulları Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

Satışa sunulan konut sayısı: 1+1 tipi 138 adet konut
Satış yöntemi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54

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