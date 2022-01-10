Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor! TOKİ evlerde şenlik havası yaratacak fırsat başladı! %25 peşinat veren sıfır daireyi kapıyor. TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.882 TL taksitle yeni yıla ev sahibi olarak girebilirsiniz! Başvurular 10 Ocak'ta başlıyor. TOKİ İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yeni dairelerin satışa sunulacağı tarihi açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır" denildi.

İşte konut satış/ödeme bilgileri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.

Başvuru tarihleri: 10 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022

Başvuru Bedeli: 2.000-TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası'nın İstanbul İli Şubeleri ve e-devlet aracılığı ile (e-devlet başvuruları 20 Ocak 2022'de sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 1+1

Kura Tarihi: 02 Şubat 2022

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Başakşehir Şubesi

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 09 Şubat 2022 – 18 Şubat 2022

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 24 Şubat 2022 – 25 Şubat 2022

Başvurular tek kategoride kabul edilecektir;

* Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Detaylı satış fiyat ve koşulları Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

Satışa sunulan konut sayısı: 1+1 tipi 138 adet konut

Satış yöntemi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54