Bankalar harekete geçti ve tek tek yeni güncel promosyon kampanyalarını duyurdu. Taahhüt onaylayanlan en yüksek promosyon teklifi alacak. Zamlı maaşınıza ek gelir olarak promosyon ödemesi alabilirsiniz. Ocak ayında yatacak zamlı emekli maaşlarının yanı sıra bankalar da ek ödeme yapacak. Yeni yılda hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor belli oldu. Milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşlarına ek olarak promosyon ödemesi alacak. En çok promosyon teklifi veren bankalar araştırılıyor. Emekliler her ay maaşını aynı bankadan çekme sözü verdiği taktirde o banka emekliye promosyon ödemesi sağlıyor. Örneğin Akbank'ın yeni kampanyasına göre 21 Ocak'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödeme yapılacak. İşte yeni yılda en çok ve en az emekli promosyon ödemesi yapan bankalar...

OCAK ŞUBAT MART AYINDA HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

2022 yılında bankalar bir bir yeni kampanyalarını duyurdu. Hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yapacağı belli oldu. Emekli vatandaşlar için bankaların güncel promosyon miktarlarına haberimizde yer verdik. İşte Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası ve diğer bankaların yeni promosyon kampanyaları...

AKBANK: 21 Ocak'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.

ICBC: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödüyor.

QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.450, 1.850, 2.200 lira ödüyor.

TEB: Yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.

ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.950, 2.700 lira veriyor. Buna ek olarak kampanya başlangıç tarihi itibari ile Şeker Bonus kredi kartından toplamda 3 bin 500 lira tutarında harcama yapılması durumunda 300 lira daha bonus yüklemesi yapıyor.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

BURGAN BANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.