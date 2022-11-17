TOKİ ÇEKİLİŞİ ne zaman? TOKİ kura çekimi için yeni takvim belli oldu! İşte il il yeni şans tarihleri...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimin ikinci etabı da 11 ilde bugün Kilis ve Muş ilerinde başlıyor. 17-28 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. 7-16 Kasım'da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu.

TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Bugün itibariyle Kilis ve Muş'tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

🔴17 KASIM PERŞEMBE: KİLİS 550 KONUT - MUŞ 1150 KONUT

🔴18 KASIM CUMA: BİNGÖL 100 KONUT – GAZİANTEP 10 BİN 24



🔴19 KASIM CUMARTESİ: ERZURUM 2 BİN 420 KONUT

🔴21 KASIM PAZARTESİ: ERZİNCAN 1147 KONUT

🔴22 KASIM SALI: TUNCELİ 250 KONUT

🔴23 KASIM ÇARŞAMBA: ELAZIĞ 1831 KONUT – GAZİANTEP DEVAM EDECEK



🔴24 KASIM PERŞEMBE: ADIYAMAN 2 BİN 650

🔴26 KASIM CUMARTESİ: MALATYA 2 BİN 791



🔴28 KASIM PAZARTESİ: DİYARBAKIR 5 BİN 550 KONUT

*NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.

BUGÜN MUŞ VE KİLİS KURALARI YAPILACAK

17 Kasım 2022 tarihinde Kilis Merkez, Muş Merkez ve Muş Korkut ilçeleri için kuralar çekilecek. 1.699 konut, hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURALARI 2023 MART'TA SON BULUYOR

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

HER HAFTA YENİ KURA TAKVİMİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.