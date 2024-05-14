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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 18:37 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 18:38

TIKLA ÖĞREN I 14 Mayıs piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,17 değer kazanarak 10.173,42 puandan tamamladı. İşte detaylar...

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 117,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,47, holding endeksi yüzde 2,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,89 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,07 ile inşaat oldu.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğini düşündüğünü belirtti.

Analistler, ABD'de açıklanan ÜFE verisi ve Powell'ın açıklamalarıyla Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, yarın ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de TÜFE'nin yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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