Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağı için 2025 yılı tarife kontenjanı uygulaması hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak şekilde yeniden belirlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Böylelikle, ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere sınırlı bir miktar için açılan söz konusu tarife kontenjanı ile çiftçilerimizin bu yılki ürününün piyasada en iyi şekilde yer bulması, bu yolla 2025-2026 sezonu için ekim motivasyonunun artırılması ve iç piyasa ihtiyacının ayçiçeği yağında oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüketiciyi koruyacak şekilde karşılanması hedeflenmektedir." denildi.