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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024, 15:42 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024, 15:42

THY’den davet var: Bu yıl 5 bin kişiyi kadrosuna alacak? Başvuru şartları neler?

Üniversite öğrencileri ve mezunları dikkat! THY bu yıl 5 bin kişiyi işe alacak. Take-Off 101, Take-Off Jr. programlarına 10 Mart’a kadar başvurulabilirken, pilot olmak isteyenlere yönelik Take-Off Cadet için son tarih 30 Nisan...

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl 5 bin kişiyi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İTÜ'nün düzenlediği 'Kariyer Zirvesi' etkinliğinde konuşma yapan THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, şirketin, büyüme stratejileri doğrultusunda her yıl çalışan sayısını artırmaya gayret ettiğini kaydetti. Çay, "2023'te uçuş ve yer ekiplerinden oluşmak üzere toplam 5 bin 134 çalışanı bünyemize kattık. Bu yıl da yaklaşık 5 bin çalışanı ailemize almayı hedefliyor, iştirak şirketlerimizle birlikte takribi 84 bin olan çalışan sayımızı 10 yıl sonunda 150 bine ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.



ÖĞRENCİLERE FIRSAT
THY, Take-Off 101, Take-Off Jr. ve Take-Off Cadet iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapıyor. Take-Off 101 programı ile lisans öğrencilerine öğrenimleri sürerken çalışma hayatını deneyimleme fırsatı sunulduğu belirtilen açıklamada, "Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayanlara 2 dönem boyunca toplamda 12 ay THY bünyesinde çalışma imkanı sunuluyor" denildi. Take-Off Jr. programı ile de lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyer fırsatı sunulduğu aktarıldı.

KİRA YARDIMI DA VAR
TAKE-OFF CADET (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programı ile bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu ve 31 Aralık 2003- 1 Ocak 1994 arasında doğmuş kişilerin 30 Nisan'a kadar ilana başvurabileceği belirtildi. İşe alım sürecinde başarılı olan adayların 2 yıl eğitim görecekleri anlatılan açıklamada, "Eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi haklar sunulacak" denildi.



BU YIL 5 BİN KİŞİ ALACAK
TAKE-Off 101, Take-Off Jr. ilanlarına 10 Mart'a kadar başvurulabileceğini belirten THY, "İyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın gençler tercih edilecek" açıklaması yaptı.



BAŞVURU ŞARTLARI
TAKE-OFF 101 (PART-TİME ÖĞRENCİ)
- 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmak
- T.C. vatandaşı olmak
- Üniversite 3. ve 4. sınıfta öğrenim görme

TAKE-OFF JR.
- 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmak
- T.C. vatandaşı olmak
- Lisans son sınıfta okumak ya da mezun olmak

TAKE-OFF CADET
- Bölüm fark etmeksizin lisans mezunu olmak
- 31 Aralık 2003-1 Ocak 1994 tarihleri arasında doğmak
- Başvuru adresi: kariyer.thy.com

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