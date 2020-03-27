Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: 2153 personel alınacak! 27.03.2020 19:30

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 2153 personel alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi... 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi... 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapıyoruz." diye konuştu.

2 BİN 153 KADRO ATAMASINA İLİŞKİN DETAYLAR

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla bir toplantı yaptı.

Bakan Pakdemirli toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığına daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadro atamasına ilişkin detaylar verdi.

KİMLER ALINACAK?

Atamaların 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun.