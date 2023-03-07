Suudi Arabistan açıkladı: Türkiye ile 5 milyar dolarlık yeni anlaşma

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu açıklamasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşmasının yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada, ''Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır. Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

BAKAN NEBATİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dönemde artan ekonomik ve finansal iş birliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAE İLE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni düzenlenmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle gönderdikleri yardım ve destekler için teşekkür ederek, "Türk milleti, bu zor gününde kendisine uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, BAE'de, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla düzenlenen Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni'ne, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nden video konferans yöntemiyle bağlandı.

Konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin eşi benzeri görülmemiş geniş bir alanda yaşandığına dikkati çeken Başkan Erdoğan, "14 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizde, 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler çok büyük bir yıkıma yol açtı. Her biri ayrı birer deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Adeta bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler, içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hemfikirler. Yaşadığımız sıkıntılar büyük olsa da devlet ve millet olarak var gücümüzle yaraları sarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmaları neticesinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirlendiğini kaydeden Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, BAE'nin ilk günden itibaren Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki faaliyetlere katıldığını, sahra hastanelerinin Hatay ve Gaziantep'te sağlık hizmetlerine büyük destek sağladığını belirterek, "Yardımların nakli için tesis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla özellikle ulaştırdığınız ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz." dedi.

"ANLAŞMAYLA EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİMİZ YENİ BİR SAFHAYA GİRMİŞTİR"

"Türk milleti, bu zor gününde kendisine uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır." diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü temellere dayanan Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişme bizler için iftihar vesilesidir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50'nci yılını idrak ediyoruz. Az önce imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihi bir nitelik taşıyor. Anlaşmayla ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni bir safhaya girmiştir. Sadece bir sene içerisinde imzaya hazır hale getirilen anlaşma sayesinde mal ve hizmet ticaretinin önündeki engeller kalkacak, KOBİ'ler dahil olmak üzere yatırımcı ve girişimcilerimizin faaliyetleri kolaylaşacaktır."

"TİCARET HACMİMİZİ 5 YIL İÇERİSİNDE 25 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İmzalanan anlaşmayla Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Rusya'dan Körfez'e uzanan sağlam temellere sahip iktisadi bir köprü inşa edileceğini vurgulayan Erdoğan, "Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, BAE'nin kurucusu merhum Zayid bin Sultan en-Nehyan'ın vizyonunun iki ülke arasında ulaştığı nokta bakımından belirleyici olduğunu kaydederek, kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Anlaşmada emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Çok sevgili kardeşim Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve validesini, tüm ailesini yine şahsım, eşim ve Türk milleti olarak kalbi duygularla selamlıyorum. En kısa zamanda bir araya gelme dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın" iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini daha da pekiştireceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostum @MohamedBinZayed ile Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzaladığımız Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması dostluğumuzu ve işbirliğimizi daha da pekiştirecek. İnşallah #TürkiyeBAEKEOA anlaşmamız ilişkilerimize büyük güç katacak." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntülü görüşmemizde, BAE-Türkiye ilişkilerinde niteliksel bir adım ve iki ülkenin yarar ve refahı için ekonomik ticari işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızda, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasına tanık olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Al Nahyan, paylaşımında ayrıca BAE'de, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla düzenlenen Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni'ne ilişkin görsellere de yer verdi.

TÜRKİYE-BAE KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI İLE TÜRKİYE'DE 100 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi, Türkiye ile imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türk ekonomisinde yaklaşık 100 bin istihdam sağlanacağını söyledi.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de, Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zuyudi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni düzenlendi.

Zuyudi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al-Nahyan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İmzalanan anlaşmanın BAE ekonomisinde yaklaşık 25 bin, Türk ekonomisinde ise 100 bin istihdam yaratacağını kaydeden Zuyudi, anlaşmanın, prosedürlerin onaylanmasının ardından 3 ila 6 ay içerisinde yürürlüğe gireceğini, 1 yıl içinde de uygulamaya koyulacağını aktardı.

BAE Ekonomi Bakanı Merri ise Abu Dabi yönetiminin, iki ülkenin beklentilerine hizmet edecek gerçek bir ekonomik bütünleşme için dost ülke Türkiye ile ekonomi alanında işbirliğine devam edeceğini dile getirdi.

Söz konusu anlaşmaya imza atarak, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiğini aktaran Merri, "BAE ve Türkiye'nin bölgenin en dinamik ekonomileri olmaları hasebiyle uluslararası ticaret akışında oynadıkları rolü göz önüne aldığımızda Türkiye ile yaptığımız bu ortaklığın tüm Orta Doğu'ya ve genel olarak küresel ticaret akışına olumlu yansıması olacaktır." dedi.

Merri, anlaşmanın, küresel ekonominin önemli bir dönemeçten geçtiği şu aşamada, bölgesel kalkınma ve ilerleme için yeni bir platform kurulmasının önünü açtığını kaydetti.

Anlaşmayla, petrol dışı ürünlerden alınan gümrük vergilerinin ya kaldırılacağını ya da yüzde 93 oranında azaltılacağını ifade eden Merri, böylelikle halihazırda 19 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin gelecek 5 yıl içinde 40 milyar dolara ulaşacağını sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Muş ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın, ikili ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edeceğini dile getirdi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Türkiye ile BAE arasında petrol dışı ürünlerdeki ticaret hacmi 2021'de yaklaşık 50,4 milyar dirheme (13,7 milyar dolar) ulaşmıştı.