Meclis'te 3 haftalık aranın ardından 28 Şubat günü EYT yasası kabul edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milyonlarca EYT'liler, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar başvurularını tamamlıyor. Ayrıca başvuru için SGK'ya gitmek yerine e-Devlet üzerinden de kolayca işlem yapılabiliyor.

ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN EYT'LİLER NASIL BAŞVURU YAPACAK?

EYT'liler iki bölümde değerlendiriliyorlar.

• Birinci bölümde olanlar çalışmayan EYT'liler. Bu vatandaşlar sadece başvuru yaparak işlemlerini tamamlamış oluyor. Artık hak sahibi oldukları belirlenip maaşlarının bağlanmasını bekleyecekler.

• İkinci bölümdeki EYT'liler ise halen bir işyerinde çalışanlar.

• Bu EYT'liler için işlemler birkaç aşamada gerçekleşiyor. Buna göre ilk etapta işten çıkış belgesi alınıyor ve sonra başvuru tamamlanıyor.

• Çalışırken emeklilik başvurusu yapılamadığından çıkış yaptırmak zorunlu.

• Burada KOD 8 ile çıkış yapıldığında emeklilik için ayrılmış olan EYT'lilerin tazminat hakkı da korunuyor.

TEKRAR GİRİŞE DİKKAT

• EYT'liler emekli olduktan sonra isterlerse aynı işyerinde isterlerse farklı bir işyerinde çalışabiliyorlar.

• Hatta yasa 30 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya başlayan EYT'liler için 5 puanlık prim indirimini de getirdi.

• Buna göre SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) 30 gün içinde aynı işyerine başvuran EYT'liler için daha az ödeniyor.

TEKRAR GİRİŞ İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

İlk günlerde aynı ay içinde çıkış kodu yanlış olduğundan SGDP ile girişte zorluk yaşandı. Daha sonra sistem düzenlendi ve artık aynı ay içinde SGDP ile işyerine giriş yapmak artık mümkün olmakta.

SGDP GİRİŞİ

Buna göre işten çıkış KOD 8 (Emeklilik yaşlılık veya toptan ödeme nedeniyle) ile yapıldıktan sonra sigortalı çalışma hayatına devam edecekse, tahsis talebini yani emeklilik müracaatını yaptıktan sonraki güne ya da daha ileri bir tarihe emekli olarak (SGDP) işe giriş bildirgesi verilebiliyor.

KOD 8 KULLANILMAMIŞSA

Emeklilik hakkı elde etmesine rağmen çalışanın işten çıkış kodu 8 uygulanmamışsa ya da başka bir sebeple çıkış yapılmışsa yine Tahsisi talebi (emeklilik müracaatı) yapmak şartıyla işe giriş bildirgesini emeklilik başvuru tarihinden sonraki güne yada daha ileri bir tarihe Tüm Sigorta Kollarına tabi işe giriş bildirgesi verip akabinde güncelleme menüsünden sigortalı kolunu 8-SGDP (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi) olarak değiştirmek yeterli olacaktır.

AYNI AY GİRİLMEMESİNİN SEBEBİ

• Birçok işyerinde çıkış yapılmasına rağmen aynı ay içinde SGDP ile giriş yapılamamıştı.

• Bu durumun sebebi KOD 8'in kullanılmaması. 8 çıkış kodu dışında bir nedenle çıkış yapılması halinde SGDP işe girişi vermeye çalışıldığında henüz emekli aylığı bağlanmadığından SGDP işe giriş mümkün olmamakta.

• Bu şekilde işe giriş yapmak isteyenlere uyarı yazısı çıkıyor. Bu uyarıyı gördüğünüzde tüm sigorta kollarına tabi işe giriş işlemi yapıp daha sonra güncelleme yapıldığında SGDP girişi gerçekleşiyor.

• Bu yüzden tüm EYT'li çalışanlar için KOD 8 ile çıkış vermek hem işlemleri kolaylaştırıyor hem de çalışanın hakkını korumuş oluyor.

SGDP GİRİŞİNDE BUNLARA DİKKAT

SGDP işe girişi yapılabilmesi için şu aşamaları dikkat etmek gerekiyor:

• İşten çıkışının 8 KOD ile yapılmış olması,

• Tahsis talebinin (Emeklilik müracaatı) yapılmış olması,

• SGDP işe giriş bildirgesinin Emeklilik müracaatının yapıldığı sonraki gün yada ileriki bir tarih olarak yapılması.