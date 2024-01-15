Sosyal yardımlara yüzde 50 zam! Evde bakım, yaşlılık, engelli maaşı 2024'te ne kadar olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildi." açıklamasında bulundu.





İşte Göktaş'ın açıklamaları:



Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz.



5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira olacak.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.

Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı.

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?



Bakan Göktaş, Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.