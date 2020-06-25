Sorunlu krediye tek yöntem: Bankaların da şirketlerin de eli rahatlayacak

25.06.2020 10:07

Bankalar sorunlu krediler için varlık yönetim şirketi kuruyor. Yeni yapıyla bankalar donuk alacaklarını bilançodan çıkaracak. Şirketler ise tek bir varlık yönetimiyle muhatap olacak. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında detayları aktardı.