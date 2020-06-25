Gıda teröristine hapis

25.06.2020 09:58

Meclis’e sunulan yasa teklifiyle gıdada taklit ve tağşişte para cezaları yükseltilirken, 2 yıl içinde tekrarlanırsa 1-3 yıl hapis, 5-10 yıl faaliyetten men cezaları devreye girecek.

AK Parti milletvekilleri gıda ve tarım alanında önemli düzenlemeler içen 34 maddelik kanun teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre; taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden işletmeciye 50 bin liradan, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende işletmecisine 5 bin liradan aşağı olmamak ve 500 bin lirayı geçmemek kaydıyla gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında ceza verilecek. Fiil 2 yıl içinde tekrarlanırsa üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden işletmeye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 günden 3000 güne kadar adli para cezası verilecek ve işletmeci 5 yıldan 10 yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilecek. Gıda güvenilirliği hususunda yanıltıcı yayın yapanlara 20 bin-50 bin lira ceza verilecek.



EN AZ YÜZDE 30'U TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Özel ormanlardaki ağaçları izinsiz kesene ceza verilecek.

Tütün mamulü üreticilerinin bir takvim yılı içinde kullandıkları tütünün, kategori bazında en az yüzde 30'u Türkiye'de üretilen tütün olacak.

Tarım arazilerinde ifraz, hisselendirme, pay temliki, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, elbirliği mülkiyetinin devri, paylı mülkiyet olarak intikal, taksim ve vasıf değişikliği işlemleri Tarım Bakanlığı'nın izni ile yapılacak.



TARIM ARAZİSİNE HOBİ BAHÇESİ YOK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerine yapılan yapılarla alakalı cezalar artırılıyor. Para cezası ve yıkım söz konusu. Tarım amaçlı projelere aykırılıklar halinde de aynı mekanizma işleyecek" dedi.