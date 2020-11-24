Son dakika haberine göre BDDK, "Aktif Rasyosu'nun (AR) normalleşme adımları çerçevesinde yürürlükten kaldırılmasına karar verildi." açıklamasında bulundu.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre aktif rasyosı hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararları'nın 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Nisan ayında uygulanması kararlaştırılan aktif rasyosu mayıs ayından itibaren yürürlükteydi.

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