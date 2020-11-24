Haberler Video Ekonomi Videoları SON DAKİKA VİDEO: BDDK'dan normalleşme adımı! Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı

SON DAKİKA VİDEO: BDDK'dan normalleşme adımı! Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı

SON DAKİKA VİDEO: BDDK'dan normalleşme adımı! Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı
24.11.2020 10:21
Ana Sayfa 01:31
SON DAKİKA VİDEO: 12 bin...
Ana Sayfa 01:59
"Türk halkından özür dilesin"
Ana Sayfa 00:12
Aramco vuruldu
Ana Sayfa 01:43
Öztrak'tan fıkra gibi S-400...
Ana Sayfa 01:29
Kandil çizgisinde ortak...
Ana Sayfa 04:48
Doğu Akdeniz'de Türk gemisine...
Ana Sayfa 02:48
Pitbull cinayetinde şoke eden...
Ana Sayfa 04:10
TEM’de feci kaza! Orta şeritte...
Ana Sayfa 00:28
İstanbul'daki taksiciden...
Ana Sayfa 04:57
Milyonlarca çalışana kısa...
Ana Sayfa 01:01
İstanbul Avcılar'da sapık...
Ana Sayfa 01:52
Baransu'nun cezası belli oldu

Son dakika haberine göre BDDK, "Aktif Rasyosu'nun (AR) normalleşme adımları çerçevesinde yürürlükten kaldırılmasına karar verildi." açıklamasında bulundu.


BDDK'dan yapılan açıklamaya göre aktif rasyosı hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararları'nın 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Nisan ayında uygulanması kararlaştırılan aktif rasyosu mayıs ayından itibaren yürürlükteydi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ekonomi Videoları